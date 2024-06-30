الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط تبدأ تطبيق مواعيد غلق المحال

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وجهت د.منال عوض محافظ دمياط، الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتطبيق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والتى ستبدأ من الغد الأول من يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر 2024، وذلك لتكون مواعيد فتح المحال يوميًا من السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى العاشرة مساءً عدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً.

أشارت محافظ دمياط أنه وفى إطار هذا القرار ستكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا فى الساعة العاشرة صباحًا ويتم الغلق فى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الاجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى تمام الساعة الواحدة صباحًا، على أن يتم استثناء المطاعم والكافيتريات والبازرات ليصبح مواعيد الفتح من الساعة السادسة صباحًا والغلق فى الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعه وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أولى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار ال٢٤ ساعة وذلك بالنسبة للكافيتريات والمطاعم.

ونوهت د.منال عوض إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية ستكون فى الثامنة صباحًا على أن يتم الغلق فى السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، كما أنه يستثنى من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والافران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال كمحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط اللجنة سبتمبر

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