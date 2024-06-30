عمرو طلعت: 400 شركة عالمية تقدم خدمات التعهيد من مصر إلى مختلف دول العالم

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلستين حول "تعزيز التكنولوجيا وريادة الأعمال" ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "تحقيق وثبة مع التكنولوجيا والنظام البيئي المتنامي لريادة الأعمال التكنولوجيا" بمشاركة ماثيو بوسكيه مدير المديرية العامة لدول الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية؛ ومن القطاع الخاص المصري كل من محمد محسن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Si-Vision، وهشام عرفة الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة Brightskies ورئيس مجلس الإدارة لشركة Octopus، ومن القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي كل من بيتر فيكيت الرئيس التنفيذي لمجموعة 4iG، وفاش كومبيلا نائب أول رئيس شركة نوكيا NOKIA العالمية لشبكات بروتوكول الإنترنت، ونورمان ألبي الرئيس التنفيذي لشركة "أفريكس تيليكوم" و"ميدوسا"، وأدار الجلسة أمان الدنوني خبير في الشؤون الرقمية والتكنولوجيا.

في كلمته خلال الجلسة؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك عددا من المحددات لدى الشركات عند اتخاذها قرارا للاستثمار تتمثل في البنية التحتية والقدرات البشرية والسوق المحلية، موضحا أن مصر تحظى ببيئة جاذبة للاستثمارات وقاعدة من الكفاءات المتميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت منذ 6 سنوات استراتيجية لبناء القدرات الرقمية تتضمن عددا من المبادرات لبناء قدرات كافة فئات المجتمع والمراحل العمرية، بدءا من الطلاب في الصف الرابع الابتدائي، مضيفا أن عدد المتدربين ارتفع خلال 5 أعوام 100 مرة من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018 /2019 إلى 400 ألف متدرب في 2023 /2024.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية؛ موضحا أن مصر في المركز الأول على مستوى إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، مشيرا إلى مشاركة الوزارة في مشروع حياة كريمة والذي يستفيد منه 60 مليون مواطن في الريف؛ مضيفا أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة، لافتا إلى أن الشركات أصبحت تتبنى سياسات للعمل تمزج بين العمل في مقرها والعمل عن بُعد.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، موضحا أن هناك 400 شركة عالمية تقدم خدمات التعهيد من مصر لمختلف دول العالم، كما أنه يتم تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة رقمية من خلال منصة مصر الرقمية.

وأشاد المتحدثون في الجلسة من المفوضية الأوروبية وشركات قطاع الخاص في الاتحاد الأوروبى بالبنية التحتية الرقمية في مصر، معربين عن رغبتهم في زيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خاصة في مجال الكابلات البحرية في ظل موقعها الجغرافي المتميز، حيث إن 90% من حجم البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه والأراضي المصرية.

كما استعرض المهندس محمد شمروخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب الجلسة، استراتيجية التوسع في أبراج شبكات المحمول وإمكانية استثمار القطاع الخاص في هذه الأبراج وأيضا التوسع في مراكز البيانات في مصر، بينما استعرض المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها استضافة البيانات.

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "تحقيق وثبة مع التكنولوجيا والنظام البيئي المتنامي لريادة الأعمال: ريادة الأعمال" بمشاركة كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماثيو بوسكيه مدير المديرية العامة لدول الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية (DG NEAR)، ومن القطاع الخاص في مصر، منير نخلة مؤسس شركة حالا، وأمل عنان شريك إداري لشركة 500 جلوبال، وابراهيم رمضان الشريك في "سوارى فينتشرز"، وأدار الجلسة الدكتور أيمن اسماعيل استاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة اهتمام الدولة ببناء القدرات وتعزيز بيئة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الجاذبة للشركات العالمية للاستثمار في مجال ريادة الأعمال في مصر، والتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" في كافة المحافظات لتدريب الشباب وبناء قدراتهم، موضحا أن مصر ضمن أفضل 3 دول في ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي في إفريقيا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن السوق المصري مازال يحتاج إلى الخدمات الرقمية في عدة مجالات منها النقل والرعاية الصحية وهو ما يشجع على التوسع في مجال ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا في ايجاد حلول لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

من جانبه، أكد ماثيو بوسكيه مدير المديرية العامة لدول الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يرغب فى الاستثمار في ريادة الأعمال من خلال شركات رأس مال المخاطر في مصر لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأكد المتحدثون فى الجلسة، أن الشباب المصري لديهم الكثير من المهارات المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.