خيري رمضان يعلق على رحيل أنتوني موديست من النادي الأهلي (فيديو)

تحدث الإعلامي خيري رمضان عن رحيل اللاعب الفرنسي أنتوني موديست عن النادي الأهلي، موضحًا أن جماهير الأهلي تشعر بسعادة غارمة بعد الإعلان عن هذا القرار، بينما تشعر جماهير نادي الزمالك بالحزن على رحيل اللاعب الفرنسي.

وأضاف خيري، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جماهير الأهلي كانت ترى أن اللاعب الفرنسي أضاع فرص عدة على مهاجم النادي الأهلي محمود كهربا، فضلًا عن مستواه الضعيف فنيًا الذي ظهر به خلال فترة تواجده في صفوف المارد الأحمر.

وأوضح أن موعد انتهاء عقد اللاعب الفرنسي أنتوني موديست في النادي الأهلي كان يوم 30 يونيو 2024، مشيرًا إلى أن اختيار هذا اللاعب كان خاطئًا من البداية.