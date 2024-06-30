ليالى مصر.. تذاكر حفل كايروكى بالإسكندرية توشك على النفاد

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بالإسكندرية وذلك في يوم 13 يوليو المقبل، استمرارًا لسلسلة حفلات مشروع حفلات ليالي مصر والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوشكت تذاكر حفل كايروكي ضمن مشروع ليالي مصر على النفاد والتي طرحها موقع “تذكرتي” عبر الموقع الإلكتروني والتي طرحت على فئتين الأولى بملغ 850 جنيهًا مصريًا، والثانية بمبلغ 450 جنيهًا مصريًا.

ومن المقرر أن يقام حفل كايروكي ضمن مشروع ليالي مصر على مسرح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

وتستعد الشركة المتحدة للعديد من الحفلات الغنائية الكبيرة بمشاركة كبار المطربين، حيث من المنتظر أن يطل النجوم على جمهورهم فى أكثر من محافظة لأول مرة، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت الجماهيرية التى سيتم الإفصاح عنها قريبًا، على أن تكون هذه الحفلات بأسعار تتناسب مع الجمهور المتعطش للحفلات الغنائية.



مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات وكانت البداية خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم الماضي وأحيا كل من النجم رامي صبري والنجم حكيم والمطرب محمد عدوية والمطرب مسلم أولى حفلات المشروع وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا.

مشروع "ليالي مصر" مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

فريق كايروكي

كايروكي" فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).