الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد ضياء: عمليات التوسع فى قطاع الزراعة بالوسائل الحديثة أصبح مميزًا بالدولة المصرية

الزراعة
الزراعة

كشف الدكتور وليد ضياء أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، كيف ساهم قطاع الزراعة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن عمليات التوسع في قطاع الزراعة بالوسائل الحديثة أصبح مميزا في الدولة المصرية

وأضاف الدولة تهتم بعمليات التوسع في الزراعة وليس فقط التوسع العادي وإنما التوسع المشروط والمتابع باستخدام الوسائل الحديثة؛ لأن الوسائل القديمة أصبحت النهاردة تكون غير مجدية أو جدواها محدودة.

وأشار إلى أنه يوجد مشروعات مثل مستقبل مصر وأعمال الشركة الوطنية وشركة تنمية الريف المصري، بحوالي أكثر من أربع مليون فدان ده تقريبًا 50% زيادة في مساحة الأرض الزراعية المصرية.

الأكثر قراءة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

رسميًا.. "التنمية المحلية" تعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر