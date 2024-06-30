وليد ضياء: عمليات التوسع فى قطاع الزراعة بالوسائل الحديثة أصبح مميزًا بالدولة المصرية

كشف الدكتور وليد ضياء أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، كيف ساهم قطاع الزراعة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن عمليات التوسع في قطاع الزراعة بالوسائل الحديثة أصبح مميزا في الدولة المصرية

وأضاف الدولة تهتم بعمليات التوسع في الزراعة وليس فقط التوسع العادي وإنما التوسع المشروط والمتابع باستخدام الوسائل الحديثة؛ لأن الوسائل القديمة أصبحت النهاردة تكون غير مجدية أو جدواها محدودة.

وأشار إلى أنه يوجد مشروعات مثل مستقبل مصر وأعمال الشركة الوطنية وشركة تنمية الريف المصري، بحوالي أكثر من أربع مليون فدان ده تقريبًا 50% زيادة في مساحة الأرض الزراعية المصرية.