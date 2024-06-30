الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. محمد هانى يجدد تعاقده مع الأهلى ثلاث سنوات

محمد هاني
محمد هاني

جدد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقده مع المارد الأحمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأنهى اللاعب جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدًا سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

وعلى صعيد آخر، يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الإثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والطلائع في الدوري المصري.

كان الأهلي حقق فوزًا مهمًا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي ليواصل الفريق الأحمر الانتصارات في الدوري الممتاز ويطارد بيراميدز المتصدر قمة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى، حيث يمتلك الأهلي 48 نقطة من 20 مباراة وله 5 مباريات مؤجلة، بينما طلائع الجيش يدخل المباراة فى المركز الـ11، حيث يمتلك 34 نقطة من 26 مباراة.

محمد هاني الاهلى محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي دوري نايل الأهلي يعلن تجديد عقد محمد هاني

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