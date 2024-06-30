كهرباء جنوب القاهرة: 201 ألف عداد مسبوق الدفع بمخازن الشركة

قال مصدر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الشركة لديها مخزون كافٍ من العدادات مسبوقة الدفع "الكارت" خلال الفترة الماضية، حيث بلغ مخزون العدادات مسبوقة الدفع نحو 201 ألف عداد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تلك العدادات في مخازن الشركة، كما انها لا تحتاج حاليًا لطرح مناقصات لتوريد عدادات جديدة.

وأشار إلى أن تلك الكميات من العدادات تكفي لاحتياجات الشركة لأشهر وفق لعدد الطلبات التى تتقدم لتركيب العدادات لشركة جنوب القاهرة، كما انها تقوم بتركيب العدادات أول بأول بدون تأخير.

وأكد على أنه حال احتياج الشركة لعدادات سيتم طرح مناقصة جديدة على الشركات العاملة في القطاع لتوريد تلك العدادات خلال الفترة المقبلة.

ويقع في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تتبع القابضة لكهرباء مصر، الجزء الأكبر من محافظة الجيزة بالإضافة إلى بعض أجزاء من القاهرة ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 6.3 مليون مشترك منهم 4.56 مليون مشترك عدادات عادية، و1.68 مليون مشترك عدادات مسبقة الدفع، 7.44 ألف مشترك عدادات ذكية ويبلغ عدد قطاعات الشبكات 8 قطاعات وعدد قطاعات التحكمات 3 قطاعات.

كان مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف عن تركيب 17 مليون عداد كهرباء مسبق الدفع حتى الآن، منذ البدء في تغيير العدادات الميكانيكية القديمة "فاتورة" بأخرى مسبوقة الدفع "كارت شحن" على مستوى 9 شركات توزيع التابعة لوزارة الكهرباء خلال 9 سنوات بداية من 2015 وحتى الآن.

وأضاف المصدر في تصريح سابق لـ"الدستور" أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تلقت حتى الآن 4.5 مليون طلب لتركيب عداد كودي مسبق الدفع في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب 3.5 مليون عداد كودي مسبق الدفع للمباني العشوائية أو التي لم تحصل على ترخيص بناء أو التي خالفت شروط البناء الموجودة في الرخصة الخاصة بالعقار.