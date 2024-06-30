الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل ستتأثر حركة التجارة بسبب مواعيد غلق المحال؟.. "الغرف التجارية" توضح

متى بشاي
متى بشاي

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تعديل مواعيد غلق المحلات تأخر كثيرًا في تنفيذه، موضحًا أن هذا القرار نظامي وسيؤدي إلى تنظيم حركة البيع والشراء دون أن يؤثر على عملية الشراء والبيع، بل سيحدث تغييرًا في سلوك المواطنين.

وأوضح بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القرار يرضي الجميع وسيؤدي إلى تقليل الكثافة المرورية في الشوارع، كما سيحدد مواعيد لعمليات الشراء، مما يضيف حياة منظمة بشكل أكبر.

وأشار إلى أن القرار سيوفر الكهرباء للمصانع والمحلات والمولات، مؤكدًا أن الشوارع كانت مليئة بالأنوار حتى الساعة 12 صباحًا، وأن المواعيد الجديدة ستساعد الجميع من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في توفير الكهرباء لشراء المنتجات والمواد الخام.

وأضاف: "قرار مواعيد غلق وفتح المحال التجارية سيلزم المواطن بالشراء في المواعيد المحددة من قبل الحكومة، وقرار غلق المحال الساعة 10 مساءً لا يؤثر على الإنتاج".

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