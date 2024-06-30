"التنمية المحلية": استثناء البقالة والصيدليات من قرارات غلق المحال فى العاشرة مساءً

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة العليا قد حددت مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية، ووفقًا لهذه القرارات، ستفتح المحال التجارية أبوابها من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وذلك اعتبارًا من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه ستزيد ساعة إضافية في أيام الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة، أما المولات التجارية، فستفتح يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وفي أيام الإجازات ستغلق في الواحدة فجرًا.

وأشار إلى أن المطاعم والكافيهات ستغلق في الثانية عشرة منتصف الليل، مع زيادة ساعة إضافية في الإجازات الرسمية وأيام الخميس والجمعة، مؤكدًا أن خدمات التوصيل (الدليفري) ستعمل على مدار 24 ساعة، بينما ستستمر الورش داخل محطات الوقود في العمل كالمعتاد نظرًا لطبيعتها العاجلة.

وأضاف "قاسم" أن قرارات غلق المحال تستثني البقالة والسوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة والصيدليات، وذلك مراعاة للخدمات العامة التي تقدمها هذه المحال للمواطنين.