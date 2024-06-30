مواطن: أتمنى من الحكومة الجديدة تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية (فيديو)

وقال أحد المواطنين، إنه يطالب الحكومة الجديدة بتطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية، كما يطالب بتطوير الجامعات وتوفير جميع السُبل للطلاب للاستفادة من عملية التعليم.

وكان هناك حالة من الترقب يعيشها المصريون، وهم ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي، وسوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.