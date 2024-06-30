المطالب الأربعة لـ"حماس" للوصول لوقف إطلاق النار

كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المطالب الأربعة لإيقاف الحرب، مؤكدا أن هناك حالة من الإصرار لحكومة الاحتلال على المضي في الحرب لقتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "هم يريدون صفقة أسرى وبعدها يعود نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القتال، بمعنى وقف مستقطع في إطار هذه الحرب ليتمكن من خداع العالم بأن هناك وقفا لإطلاق النار.

وتابع: "تهدئة باقي الجبهات، وامتصاص الرأي العام الدولي، وبعدها يعود لجرائم القتل والتعذيب، وهذا الأمر للشعب الفلسطيني أو المقاومة، لابد أن يكون هناك وضوح تام في القضايا الأربع وهى (وقف إطلاق النار الدائم، الانسحاب الكامل من غزة بما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح، إنهاء الحصار والبدء الفوري في الإعمار، وأخيرا صفقة تبادل جادة وفق ماتم الاتفاق عليه).

وواصل: "تلك النقاط الأربع هي عمود الاتفاقات بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية".

عن حقيقة وجود اتصالات وسيطة مصرية قطرية أفادت بتعديل أى من الاتفاقات في الوقت الحالي، قال: "هناك جهود حثيثة مصرية وقطرية دائمة ولكن لا نستطيع أن نقول إننا وصلنا لاتفاق، أو إن الاحتلال عدل رأيه عن البنود الأربعة، إذ لايزال نتنياهو يؤكد أن أقصى ما يقبل به هو وقف مؤقت لإطلاق النار".

