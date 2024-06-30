ليالى مصر.. نجاح كبير لحفل محمد حماقى باستاد 30 يونيو (فيديو)

حقق حفل النجم محمد حماقي نجاحًا كبيرًا والذي أحياه ضمن مشروع حفلات ليالي مصر والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون ويهدف إلى تنظيم حفلات غنائية لكبار النجوم وفعاليات ترفيهية في مختلف المحافظات.

نجاح ساحق لحفل محمد حماقي بمشروع ليالي مصر

واستطاع حماقي أن يشعل أجواء حفله الغنائي الذي أحياه يوم الجمعة الماضي والذي أقيم داخل استاد الدفاع الجوي– 30 يونيو بالتجمع الخامس وسط إقبال جماهيري تخطى الآلاف ليرفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل محمد حماقي بمشروع ليالي مصر

وحرص محمد حماقي، خلال الحفل، على الغناء لمصر بأغنيته الشهيرة “أم الدنيا” معربًا عن سعادته بالمشاركة في مشروع ومهرجان ليالي مصر ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على موقع تذكرتي، مشيدًا بالتنظيم الكبير للحفل متمنيًا إقامة المزيد من الفعاليات الفنية والثقافية والحفلات الضخمة على جميع مسارح جمهورية مصر العربية.

حفل محمد حماقي بمشروع ليالي مصر

وكانت تذاكر حفل محمد حماقي بمشروع ليالي مصر نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الرسمي لتذكرتي وكانت التذاكر طرحت بأكثر من فئة الأولي تبلغ قيمتها 400 جنيه والثانية 700 جنيه والثالثة لطاولة تكفي 6 أفراد بـ20 ألف جنيه، والرابعة لطاولة تكفي 10 أفراد بـ40 ألف جنيه.

مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات وكانت البداية خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم الماضي وأحيا كل من النجم رامي صبري والنجم حكيم والمطرب محمد عدوية والمطرب مسلم أولى حفلات المشروع وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا.

مشروع "ليالي مصر" مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

ويأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

حفل كايروكي بمشروع ليالي مصر

ويستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات "ليالي مصر" وذلك يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل، على مسرح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.