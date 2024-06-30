إنفوجراف.. 6 أرقام تكشف أسباب أزمة الكهرباء فى مصر

يعانى قطاع الكهرباء مؤخرًا من معدلات متراجعًا تأثرًا بأزمة الطاقة التى بدأت قبل أشهر وتفاقمت فى الآونة الأخيرة، لتلجأ الحكومة إلى وضع خطة عاجلة للتعامل مع تداعيات الأزمة عن طريق تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين تباعًا على مستوى الجمهورية وترشيد استهلاك الكهرباء فى الطرق وشبكات المواصلات، وإغلاق المحال التجارية فى ساعة مبكرة من الليل.

وفى محاولة لتتبع الأزمة، استعرضت “الدستور” عدد من الأرقام التى تكشف تطورات وضع منظومة الطاقة فى مصر وأسباب تفاقم الأزمة مؤخرًا فى ضوء بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى تمثل أبرزها فيما يلى:

انخفاض إنتاج الوقود

اتساع الفجوة بين إنتاج واستهلاك البترول والغاز الطبيعى، نظرًا لانخفاض إنتاج الوقود إلى نحو 17.2 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالى 2024 مقابل 18.8 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

ارتفع حجم الاستهلاك من 19 مليون طن لـ 19.6 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ بذلك قيمة العجز 2.4 مليون طن بدلًا من 200 ألف طن.

تراجع إنتاج الغاز الطبيعى

واصل إنتاج الغاز تراجعه إلى مستويات جديدة، ليسجل 10 ملايين طن خلال الربع الأول من العام الحالى 2024 مقابل 11.6 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.6 مليون طن.

بلغ استهلاك الغاز الطبيعى 11.2 مليون طن خلال الربع الأول من 2024 مقابل 10.7 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 500 ألف طن.

انكمشت فجوة البوتاجاز من 147.1 ألف طن لـ -32.5 ألف طن، على خلفية ارتفاع الكميات المستوردة إلى 565.9 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 383 ألف طن خلال الربع المناظر من العام السابق.

سجل إنتاج البوتاجاز 444.6 ألف طن مقابل 414.4 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما سجل استهلاك البوتاجاز 1.043 مليون طن خلال الربع الأول من 2024 مقابل 944.5 ألف طن خلال الربع المناظر من العام السابق.

حجم إنتاج السولار

سجل الإنتاج المحلى من السولار نحو 2.1 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.4 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما بلغ حجم استهلاك السولار 3.5 مليون طن خلال الربع الأول من 2024 مقابل 3.3 مليون طن خلال الربع المناظر من عام 2023.