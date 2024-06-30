انتخابات تشريعية تاريخية فى فرنسا.. عرض تفصيلى مع مذيعة القاهرة الإخبارية

استعرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية، عرضا تفصيليا عن الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقدمته الإعلامية مارينا المصري.

قالت الإعلامية مارينا المصري إنه في حين يرتفع المد اليميني في أوروبا على نحو لافت محققا تقدما لافتا ظهرت تجلياته بوضوح خلال انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الجاري، تتجه أنظار العالم للانتخابات التشريعية في فرنسا التي انطلقت اليوم الأحد وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه اتجاهات الناخبين في ظل ما يحققه تيار اليمين الشعبوي من نجاحات قوية تجاوزت التوقعات إذ يختار الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم نحو 50 مليون أعضاء البرلمان البالغ عددهم 577 عضوا على مدار جولتين على أن تجرى الجولة الثانية 7 يوليو المقبل.

ولفتت إلي أن قرار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية في 9 يونيو الجاري، بعد فشل فريقه في انتخابات البرلمان الأوروبي مثل منعطفا خطيرا جعله مثار انتقادات لاذعة من كافة الأطياف السياسية في فرنسا، رغم تحذيراته بأن فوز اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار قد يشعل حربا أهلية متهما تكتل اليسار وحزب التجمع الوطني اليميني باتباع سياسات مثيرة للانقسام.