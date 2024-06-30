الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز

جمال الكشكى: مصر دولة مؤسسات قوية تتعامل بشرف مع حقوق الإنسان (فيديو)

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن مصر تتمتع بمؤسسات قوية جدًا، مشيرًا إلى أن ما حدث في عام 2011 كان نتيجة لغياب الوعي واختلاط الأوراق.

وأوضح الكشكي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن مؤسسات الدولة المصرية تتعامل بشرف مع حقوق الإنسان، وتتمتع بإمكانيات كبيرة للحفاظ على أمنها واستقرارها، مما يجعل هذا الأمر لا لبس فيه، وأضاف أن الدولة المصرية تظل ثابتة وقوية رغم كل التحديات، بل ازدادت ثباتًا ورسوخًا، مشيرًا إلى أن المصريين عاشوا تجارب كثيرة جدًا.

وأشار "الكشكي" إلى أن مصر كانت في عهد الجماعة الإرهابية مخزنًا للميليشيات بمختلف ألوانها وصنوفها وجنسياتها في العالم، وكل ذلك بدعم كبير جدًا لبناء فكرة الميليشيات على حساب الدولة، مؤكدًا أنه لولا الإرادة الصلبة ووجود قلب صلب للدولة المصرية، لانتقل الإرهاب بسهولة شديدة من الأطراف إلى الوادي.

الكاتب الصحفي جمال الكشكي الأهرام العربي مصر الإعلامية هبة جلال الخلاصة المحور حقوق الانسان الجماعة الإرهابية ميليشيات

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