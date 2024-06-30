جمال الكشكى: مصر دولة مؤسسات قوية تتعامل بشرف مع حقوق الإنسان (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن مصر تتمتع بمؤسسات قوية جدًا، مشيرًا إلى أن ما حدث في عام 2011 كان نتيجة لغياب الوعي واختلاط الأوراق.

وأوضح الكشكي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن مؤسسات الدولة المصرية تتعامل بشرف مع حقوق الإنسان، وتتمتع بإمكانيات كبيرة للحفاظ على أمنها واستقرارها، مما يجعل هذا الأمر لا لبس فيه، وأضاف أن الدولة المصرية تظل ثابتة وقوية رغم كل التحديات، بل ازدادت ثباتًا ورسوخًا، مشيرًا إلى أن المصريين عاشوا تجارب كثيرة جدًا.

وأشار "الكشكي" إلى أن مصر كانت في عهد الجماعة الإرهابية مخزنًا للميليشيات بمختلف ألوانها وصنوفها وجنسياتها في العالم، وكل ذلك بدعم كبير جدًا لبناء فكرة الميليشيات على حساب الدولة، مؤكدًا أنه لولا الإرادة الصلبة ووجود قلب صلب للدولة المصرية، لانتقل الإرهاب بسهولة شديدة من الأطراف إلى الوادي.