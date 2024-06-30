اللواء الألفى: القوى الشاملة لمصر تعمل كـ"معزوفة" للحفاظ على الأمن القومى (فيديو)

أكد اللواء محمد زكي الألفي، الخبير العسكري ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أهمية الإيمان بالقوة الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد قوة عسكرية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وأمنية فقط، بل يجب أن تعمل هذه القوى بتناغم كمعزوفة جماعية للحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.

وأوضح الألفي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن مصر بموقعها الجغرافي والاستراتيجي تطل على بحرين في غاية الأهمية للعالم، هما البحر الأحمر والمتوسط، وتربط بين الغرب والشرق عبر شريان استراتيجي هام وهو قناة السويس.

وأضاف، أن الشعب المصري يواجه التحديات منذ القدم، بدءًا من الشائعات والقنوات التلفزيونية، مشيرًا إلى أن مصر تحافظ الآن على قوتها الصلبة المتمثلة في القوة العسكرية والأمن الداخلي الذي يشمل الشرطة ورجال الأمن المعلوماتي والمخابرات، وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر كان ضروريًا للانتقال إلى مرحلة التنمية.