الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء الألفى: القوى الشاملة لمصر تعمل كـ"معزوفة" للحفاظ على الأمن القومى (فيديو)

اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي

أكد اللواء محمد زكي الألفي، الخبير العسكري ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أهمية الإيمان بالقوة الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد قوة عسكرية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وأمنية فقط، بل يجب أن تعمل هذه القوى بتناغم كمعزوفة جماعية للحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.

وأوضح الألفي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن مصر بموقعها الجغرافي والاستراتيجي تطل على بحرين في غاية الأهمية للعالم، هما البحر الأحمر والمتوسط، وتربط بين الغرب والشرق عبر شريان استراتيجي هام وهو قناة السويس.

وأضاف، أن الشعب المصري يواجه التحديات منذ القدم، بدءًا من الشائعات والقنوات التلفزيونية، مشيرًا إلى أن مصر تحافظ الآن على قوتها الصلبة المتمثلة في القوة العسكرية والأمن الداخلي الذي يشمل الشرطة ورجال الأمن المعلوماتي والمخابرات، وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر كان ضروريًا للانتقال إلى مرحلة التنمية.

اللواء محمد زكى الألفى الخبير العسكري الأكاديمية العسكرية الأمن القومي المصري الإعلامية هبة جلال الخلاصة المحور مصر البحر الاحمر المخابرات الشرطة

الأكثر قراءة

ناقد رياضي يوضح السبب الحقيقي وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

رسميًا.. "التنمية المحلية" تعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خيرى رمضان يعلق على رحيل أنتونى موديست من نادى الأهلى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر