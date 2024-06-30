جمال الكشكى: ثورة 30 يونيو أقامت أكبر جمعية عمومية فى تاريخ مصر

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن مصر دولة عظيمة وقوية، وقد استطاعت استعادة عافيتها بعد أحداث يناير 2011، مؤكدًا أن المصريين قرروا في ثورة 30 يونيو إقامة أكبر جمعية عمومية في تاريخ الشعب المصري، حيث خرجوا إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 دون استئذان، مدفوعين بوعيهم الفطري وقلوبهم التي كانت تتكلم.

وأضاف الكشكي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن من يسيطر على مقدرات الدولة المصرية يسيطر على المنطقة والإقليم، ولذلك فإن الدولة المصرية تدرك تمامًا هذه المخاطر.

وأوضح أن مصر شهدت فترة صعبة عندما حكمتها الجماعة الإرهابية لمدة عام، وكانت على حافة الإفلاس، مما أدى إلى تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر تحركت بسرعة للتعامل مع هذا الوضع، لأن استمرار سقوطها كان سيؤثر على استقرار المنطقة العربية والإقليم بأكمله، وهو ما يدركه الأشقاء العرب جيدًا.