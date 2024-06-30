يورو 2024.. إنجلترا تقلب الطاولة على سلوفاكيا وتخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي

نجح منتخب إنجلترا في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقدم إيفان شرانز لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 25 وتعادل بيلينجهام في الدقيقة 95، قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

وتأهل الفريق الإنجليزي ليضرب موعدًا مع سويسرا في الدور ربع النهائي.

أحداث الشوط الأول

منتخب إنجلترا استهل المباراة من البداية بضغط قوي في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق السلوفاكي على الهجمات المرتدة.

وأرسلت الكرة في الدقيقة الرابعة لداخل منطقة الجزاء وحولها دافيد ستريليتس برأسية مرت لخارج الملعب.

في الدقيقة الخامسة، ديفيد هانكو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وحاول المنتخب الإنجليزي في الدقيقة التاسعة حيث سدد كيران تريبيير الكرة من على حدود منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 17 بطاقة صفراء للاعب جود بيلينجهام بعد تدخل قوي على لوكاس هاراسلين.

وجاء هدف التقدم لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 25 بعدما أرسل دافيد ستريليتس تمريرة رائعة للاعب إيفان شرانز داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

هاري كين أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار في اتجاة ساكا ولكن مرت من فوق الأخير لخارج الملعب.

كوبي ماينو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

أحداث الشوط الثاني

إنجلترا استهلت الشوط الثاني بقوة وتمكن فيل فودين من تسجيل هدفا في الدقيقة 50 لكن بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على فيل فودين قبل تسجيل الهدف.

هاري كين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

وكاد منتخب سلوفاكيا أن يعاقب الفريق الإنجليزي بعدما سدد دافيد ستريليتس الكرة من منتصف الملعب ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

توقف المباراة بسبب إصابة كيران تريبيير ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

فيل فودين أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها هاري كين برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

فيل فودين أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الحارس دوبرافكا بقبضة يده.

استمر الضغط الإنجليزي حتى تمكن جود بيلينجهام من تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع بعد رمية تماس طولية مررها مارك جيهي بالرأس خلفية قبل أن يحولها بيلينجهام خلفية مزدوجة في الشباك.

أحداث الوقت الإضافي

الفريق الإنجليزي استهل الوقت الإضافي بقوة ونجح في تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط.

جاء الهدف من تسديدة إيبيريتشي إيزي من خارج منطقة الجزاء ولكن حولها إيفان توني من داخل منطقة الجزاء بتمريرة برأسه لتمر في اتجاة هاري كين الذي سددها برأسية قوية سكنت الشباك.

في الدقيقة 105 ديفيد هانكو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من جهة اليسار سددها بيتر بيكاريك من على القائم الثاني ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

توماش سوسلوف ارسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.