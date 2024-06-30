الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هبة جلال: ثورة 30 يونيو انتصار للوطنية المصرية (فيديو)

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

أكدت الإعلامية هبة جلال، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن هذا القرار التاريخي غيّر مسار البلاد من ممر لدولة الخلافة المزعومة إلى دولة استعادت مكانتها الإقليمية.

وأوضحت جلال، في حلقة اليوم من برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على التأكيد على مجموعة من الثوابت، أبرزها أن ثورة 30 يونيو كانت انتصارًا للوطنية المصرية على محاولات هدم وخطف الدولة لصالح قوى غير وطنية ذات أجندات خاصة.

وأضافت أن المصريين قالوا كلمتهم في ثورة 30 يونيو واستعادوا وطنهم مرة أخرى، مشددة على أن مصر استطاعت إنهاء فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وإعادة توجيه بوصلة الوطن نحو الخير والتنمية والتقدم، رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها المصريون على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

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