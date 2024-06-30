التنمية المحلية تكشف المحال المستثناة من قرار الغلق

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مواعيد الفتح والغلق للمحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية والتي انتهت إليه أعمال اللجنة العليا أن تكون التوقيتات الجديدة ومواعيد الفتح للمحال التجارية بداية من يوليو حتى الخميس الأخير من سبتمبر 7 صباحًا وتغلق في الـ10 مساءً وتزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة، بينما للمولات التجارية تفتح يوميًا في الـ10 صباحًا وتغلق 12 صباحًا وفي أيام الإجازات تزيد لتغلق في الـ1 فجرًا.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المطاعم والكافيهات تغلق في الـ12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة ساعة في الإجازات الرسمية وأيام الخميس والجمعة والدليفري يعمل على مدار الـ24 ساعة، الورش داخل محطات الوقود تعمل كما هى لطبيعتها العاجلة.



وأكد أن قرارات غلق المحال يستثنى منها البقالة والسوبر ماركت والخضار والفاكهة والصيدليات مراعاة للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين.