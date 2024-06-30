أستاذ علاقات دولية: استخدام السلاح النووى يعني نهاية البشرية بالكامل

قالت الدكتورة أولجا كراسنياك، أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا الآن انتقلت من مرحلة التهديد لمرحلة الاستعداد لأنه ربما منذ اليوم الأول لهذه الحرب تلوح روسيا باستخدام السلاح النووي التكتيكي على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي.

وأضافت "كراسنياك"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استخدام السلاح النووي يعني نهاية البشرية بالكامل.

وتمنت " كراسنياك" ألا يحدث ذلك أبدًا، لأن استخدام الأسلحة النووية يعني بتشكل أساسي نهاية العالم أجمع وأيضًا نهاية البشرية، ولكن لا يزال هناك احتمالية كبرى إذا ما رأينا وقرأنا الموقف الراهن في أوكرانيا بشكل أوسع، قد نصل لحل يساهم في تهدئة الأوضاع.

وأشارت إلى أن العالم يتغير حولنا وهذه التغيرات تعتني وتهتم بإبعاد الهيمنة عن الدول الغربية والولايات المتحدة على وجه الخصوص، والتي لا ترغب في أن تصل الأمور لهذا الحال.