الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف شارك نجوم الفن والغناء في ثورة 30 يونيو 2013؟ (صور)

نجوم الفن اثناء مشاركتهم
نجوم الفن اثناء مشاركتهم في ثورة 30 يونيو

تحل اليوم الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو والتي استطاعت أن تعبر عن إرادة الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوا الإرهابية وكان هذا اليوم يوما فاصلا في إستعادة مصرنا الحبيبة من جديد لتكون بوابة جديدة للحرية والإنجازات والتقدم.

مشاركة نجوم الفن في ثورة 30 يونيو 

وشارك عدد كبير من من نجوم الفن والغناء في ثورة 30 يونيو وشاركو الشعب المصري انتفاضتهم ضد حكم جماعة الأخوان الإرهابية في ميادين مصر المختلقة وأبرزها ميدان التحرير.

ومن أبرز النجوم الذين شاركو في ثورة 30 يونيو النجمة إلهام شاهين والتي قالت في تصريحات لـ"الدستور": "إنها من أول المواطنين الذين قرروا النزول إلى الميدان وجمع استمارات تمرد؛ للوقوف في وجه الظلم والطغيان والجماعات الإرهابية التي كانت ستتسبب في دمار مصر، تحت شعار الدين وهم لا يعرفون عن الله شيئًا".

وشارك رفقة إلهام شاهين كل من النجمة الراحلة رجاء الجداوي، وليلى علوي وهاني رمزي والمخرج مجدي أحمد علي وعدد كبير من صناع ونجوم الفن.

كما شاركت النجمة يسرا فهي أحد أبرز الفنانين التي كانت لها دورا بارزا في المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي عن حكم مصر وقالت: "إن الشعب المصري استطاع أن يرفض بشدة ان يكون فرسية في أيدي جماعة إرهابية ووصفت هذا اليوم بأن يوم تاريخي وعظيم".

ومن أبرز نجوم الغناء الذين شاركوا في ثورة 30 يونيو وسط الشعب المصري في شوارع القاهرة كل من النجمة أنغام والنجم محمد حماقي.

فيما شاركت النجمة منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي والنجم كريم عبد العزيز والنجم هاني رمزي واصطحبا بعضهما البعض سويا وشاركوا في إحدى المسيرات التي كانت تطالب برحيل حكم الإخوان ورفعوا لافتات تحمل كلمة "ارحل" بجانب النجم أحمد السقا.

كما شارك النجم محمد رمضان داخل ميدان التحرير واعتلى المنصة وقام بالهتاف "يسقط يسقط حكم المرشد" بجانب العديد من العبارات الهتفاية ضد الإخوان.

 

 

 

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