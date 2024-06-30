"القاهرة باريس".. أحدث برامج "أون تايم سبورت" استعدادًا للأولمبياد

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق البرنامج التلفزيوني الجديد "القاهرة باريس" عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يذاع البرنامج يوميًا في الواحدة صباحًا على قناة "أون تايم سبورت 2"، ويعاد في الواحدة ظهرًا على قناة "أون تايم سبورتس 1"، وهو تقديم الثنائي إبراهيم المزين وأيمن مصطفى.

وتنطلق الحلقة الأولى من البرنامج في الواحدة صباح الثلاثاء 2 يوليو، حيث يرصد البرنامج مشوار النجوم المصريين واستعداداتهم قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويتابع برنامج "القاهرة باريس" أخبار البعثة المصرية في الأولمبياد، بالإضافة إلى لقاءات حصرية مع أبطال مصر المرشحين لحصد الميداليات الأولمبية.

ويستضيف البرنامج النجوم المصريين الحاصلين على الميداليات الأولمبية في الدورات السابقة، مع تحليل فني كامل لجميع اللعبات.