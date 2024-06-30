خادمة وراء سرقة مجوهرات وأموال من شقة عماد متعب

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمة في حادث سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من شقة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عماد متعب بدائرة قسم المعادي.

تحرر المحضر اللازم، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها في ملابسات ارتكاب الجريمة.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادى، ببلاغ من عماد متعب لاعب الأهلى السابق أفاد فيه بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث توصلت تحرياته إلى أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.