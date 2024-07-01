حالة الطقس اليوم الإثنين 1-7-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالمحافظات

يشغل بال المواطنين قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 1-7-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس المتوقعة اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 1-7-2024 في مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 1-7-2024.

ويسود اليوم الإثنين طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، وستستمر درجات الحرارة على حالها، لكي تتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 37 و39 درجة مئوية للدرجة العظمى والمحسوسة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود اليوم الإثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارًا في أغلب الأنحاء، وسيكون حارًا رطبًا على كافة السواحل الشمالية، وطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا بمعظم أنحاء البلاد، معتدلًا رطبًا في السواحل الشمالية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أنَّ غدا الثلاثاء درجات الحرارة لا تزال مستقرة على معظم الأنحاء، ولكنها تبقى عالية على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، إذ تتراوح ما بين 40 و43 درجة مئوية على كلٍ من محافظات جنوب وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

شهد طقس الإسكندرية موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة اليوم الاثنين إلى 32 درجة مئوية، مع ارتفاع لافت في درجة الرطوبة في عدة مدن ساحلية.

أما حالة البحر المتوسط، فقد كانت معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح من اتجاه شمالي غربي.

درجات الحرارة اليوم

ويُتوقع أن تأتي درجات الحرارة اليوم الإثنين العظمى والمحسوسة على محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، هي كالتالي:

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: الدرجة العظمى 37 درجة والدرجة المحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: الدرجة العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 42 والمحسوسة الدرجة 43 درجة مئوية.