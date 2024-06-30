مصطفى الفقي: ثورة 30 يونيو نقلة نوعية في الشخصية المصرية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن ثورة 30 يونيو نقلة نوعية في الشخصية المصرية، إذ شعر المصريون أنهم أصحاب إرادة حقيقية في ثورة 30 يونيو، معتبرا أن الشارع المصري استطاع من خلال حركة تمرد إسقاط النظام السياسي القائم.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك نقلة نوعية في طريقة تفكير الشارع المصري منذ ثورة 30 يونيو، حيث إن ما جرى من الناحية المنهجية هو انتقال هام في الشخصية المصرية.

وحول الدروس المستفادة، أوضح أن مصر دولة مستهدفة دائما، ولايوجد وطني مخلص يحارب مصر بتلك الطريقة، مردفا: "لدينا بالفعل مشكلات والأمر ليس وردي، ولكن شأننا كشأن دول العالم،

وواصل: "مصر تبدو كالجائزة الكبرى لمن يريد السيطرة على المنطقة، ومن يريد السيطرة على المنطقة فعليه أن يخنق مصر، ولذلك العمل السياسي في مصر صعب وهناك أمور غير معروفة، ولانلوم صاحب القرار لأن هناك حقائق خفية وغير معروفة ولكن طالما هناك تيار وطني صاعد ستصبح الأمور في صالح مصر".

وعن التشكيل الحكومي الجديد، استطرد الفقي: "أتمنى أن يكون تغيير الحكومة يرضي الناس، لأن فكرة التغيير في حد ذاتها تريح وتطمئن الناس، التي بدورها تعطي مهلة 6 أشهر فرصة لمعرفة كافة الأمور حول الحقائب الوزارية، ولأن تكرار نفس الوجوه قد لايحمل معنى للتغيير أو يكون مفيدا".