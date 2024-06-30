مواطني يطالب الحكومة الجديدة توفير فرص عمل للشباب (فيديو)

طالب أحد المواطنين من الحكومة الجديدة توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، كما طالب مؤسسات الدولة بتدريب الشباب في جميع المجالات، لأن مصر لن تقوم ولا تنهض بدون شبابها.

كانت هناك حالة ترقب يعيشها المصريون انتظارًا إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي، وسوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الإيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.