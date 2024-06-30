أحمد موسى يوجه رسالة شكر لكاظم الساهر بعد إشادته بالعاصمة الإدارية

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة شكر خاصة للفنان العراقي كاظم الساهر، وذلك بسبب رسالته التي نشرها عن العاصمة الإدارية الجديدة بعد زيارته لها مؤخرًا وزيارته لعدد من المشاريع الجديدة فيها ومدينة الفنون والثقافة، وتأكيده بأنه يتمنى أن يرى مثل هذه المشاريع بالعراق.

وقال "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن شهادة كاظم كبيرة خاصة أنه فنان كبير ويقوم بزيارة العالم كله وسيتحدث عن الإنجازات التي شاهدها كما أن الفيديوهات التي ينشرها تحظى بملايين المشاهدات، داعيًا أن يكون كاظم الساهر على رأس النجوم الذين سييحيون حفلات بالعاصمة الإدارية.

دعوة النجوم لزيارة العاصمة الإدارية



كما طالب المسئولين بدعوة النجوم الذين يزرون مصر لزيارة العاصمة الإدارية لأن هذا يعد بمثابة دعاية بملايين الجنيهات لها.

وكان كاظم الساهر، قد قال في الفيديو الذي نشر من زيارته لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدراية: "أتمنى في بلادي أن يصير هذا الانجاز العظيم هذا الإنجاز لم أكن أتوقعه"، مضيفًا: "الله يبارك فيكم كل هذه المشاريع لا تصدق، الله يديم هذا البلد ويحفظها".