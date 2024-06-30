الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تحميل مفاهيم امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 عبر محرك البحث جوجل عن مفاهيم امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024، والي من المقرر أن يتم امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم  الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل.

تحميل ورقة مفاهيم الانجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024

ويمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة "اللغة الإنجليزية" للعام الدراسي الحالي 2024 من خلال هذا الرابط من هنا.

ويهدف كتيب المفاهيم إلى تشغيل القدرات العقلية للطالب والاستفادة منها بشكل كبير حيث يختبر الامتحان مدة فهم واستيعاب الطلاب للمعلومات الواردة في المادة الدراسية وليس الحفظ والتلقين.

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ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

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موعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحان مادة  اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2024، على 37 سؤالا بمجموع 50 درجة منقسمين إلى:

18 سؤال اختيارى بمجموع 23 درجة.

5 اسئله بمجموع درجتين و13 سؤال بمجموع درجة.

2 سؤال قراءة بمجموع 15 درجة.

4 أسئلة اختيار من متعدد للترجمة بمجموع 4 درجات.

اسئلة المقالي مقسمة الى سؤالين قصة بـمجموع 4 درجات وسؤال الـEssay بـمجموع 4 درجات.

ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف مفاهيم وتوزيع درجات الانجليزي

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

  • مادة اللغة العربية 80 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
  • مادة الفيزياء 60 درجة.
  • مادة الكمياء 60 درجة.
  • مادة الأحياء 60 درجة.
  • مادة التاريخ 60 درجة.
  • مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
  • مادة الديناميكا 30 درجة.
  • مادة الاستاتيكا 30 درجة.
  • مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
  • مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.
  • مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة
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