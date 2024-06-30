رابط تحميل مفاهيم امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 عبر محرك البحث جوجل عن مفاهيم امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024، والي من المقرر أن يتم امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل.

تحميل ورقة مفاهيم الانجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024

ويمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة "اللغة الإنجليزية" للعام الدراسي الحالي 2024 من خلال هذا الرابط من هنا.

ويهدف كتيب المفاهيم إلى تشغيل القدرات العقلية للطالب والاستفادة منها بشكل كبير حيث يختبر الامتحان مدة فهم واستيعاب الطلاب للمعلومات الواردة في المادة الدراسية وليس الحفظ والتلقين.

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحان مادة اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2024، على 37 سؤالا بمجموع 50 درجة منقسمين إلى:

18 سؤال اختيارى بمجموع 23 درجة.

5 اسئله بمجموع درجتين و13 سؤال بمجموع درجة.

2 سؤال قراءة بمجموع 15 درجة.

4 أسئلة اختيار من متعدد للترجمة بمجموع 4 درجات.

اسئلة المقالي مقسمة الى سؤالين قصة بـمجموع 4 درجات وسؤال الـEssay بـمجموع 4 درجات.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-