الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب غرقا في مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه ترعة المحمودية أمام معمل القزاز بنطاق مركز كفر الدوار بالبحيرة، الأحد، وتم انتشال الجثمان من المجري المائي ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام.

حرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن وإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد غرق شاب في ترعة المحمودية أمام معمل القزاز بنطاق ذات المركز وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثمان لمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

بالانتقال والفحص تبين وفاة حمدي خميس جمعة، 17 عامًا، مقيم كفر الدوار، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات.

غريق بالمحمودية دمنهور محافظة البحيرة أمن البحيرة الدلنجات

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