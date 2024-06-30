خيري رمضان ينفي ما تردد حول موافقة مصر على نقل معبر رفح

كشف الإعلامي خيري رمضان عن تفاصيل الأخبار المضللة التي ترددت حول موافقة الدولة المصرية على نقل معبر رفح البري.

وأوضح رمضان، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أن قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، نفت كل ما تردد عن موافقة مصر بشأن نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مؤكدًا أن هذه هي القناة هي الأكثر ثقة في نقل الأخبار الرسمية المصرية.

وأضاف المصدر عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، مؤكدًا تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بأكمله من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وأنه لا صحة إطلاقًا للادعاءات الإسرائيلية المتداولة.