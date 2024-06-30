النائب العام الأسبق: الإخوان حلموا باقتناص وأخونة منصب "النائب العام" والقضاء تصدى لهم

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن جماعة الإخوان اختطفت ثورة 25 يناير، إذ كانوا يخططون للوصول للحكم منذ 80 عاما، وظهرت نواياهم الحقيقية خلال فترة حكمهم.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هدف الجماعة كان أخونة كل مؤسسات الدولة، وحاولوا تطبيق أجندتهم في القضاء وهو ما تم رفضه، ولكن هذا لايسري مع قضاء مصر المستقل النزيه، إضافة إلى أنهم حاولوا السيطرة على منصب النائب العام.

وتابع: “منصب النائب العام كان حلما لهم، فكانوا يريدون أن يكون النائب العام إخوانا، ولكن هيئة النيابة العامة والقضاه ورؤساء أندية الأقاليم وأعضاء النيابة العامة وقفوا جميعا في وجه ذلك التيار، والذين كانوا بمثابة طليعة من عملوا على بدايات ثورة 30 يونيو”.

وأضاف أن كل قضاة مصر وقفوا في وجه جماعة الإخوان ومخططهم، مشددا على أنه يجب الاستفادة من قوة دفع 30 يونيو في عملية التنمية التي تنفذها الدولة، لتجاوز كافة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.