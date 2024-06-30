"مش مقتنع بيا".. جوميز كلمة السر في فسخ عقد ياسر حمد مع الزمالك

كشف الفلسطيني ياسر حمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فسخ عقده مع الفارس الأبيض مشيرًا إلى أنه جاء إلى القلعة البيضاء من أجل المشاركة في المباريات.

فسخ عقد ياسر حمد مع الزمالك

وأكد حمد، على أنه لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات ولذلك طالب بفسخ عقده.

ياسر حمد: كنت أشاهد مباريات الزمالك من المدرجات أو منزلي

وقال في تصريحات تليفزيونية، "طالبت من المدرب أن يمنحني الفرصة لكن كانت له رؤية أخرى وأنا أحترم ذلك".

وأضاف: "تحليت بالصبر وانتظرت قرابة 5 أشهر تقريبا لكن لم يتغير شيء على الإطلاق".

وتابع " النادي حاول إقناعي بالبقاء على أمل الحصول على فرصة وإثبات نفسي لكني كنت قد قررت الرحيل فقد عانيت بسبب عدم مشاركتي في المباريات فقد كنت أشاهد المباريات من المدرجات أو منزلي ولم أكن أتواجد في القائمة الخاصة بالمباراة وهذا لا يكفي طموحي".

وكشف مدافع الزمالك " مشواري في الدوري المصري لم ينتهي، أنا أدرس كل العروض المتاحة سواء في مصر أو خارجها لكني لم أحسم مصيري حتى الآن".

وأتم تصريحاته " المدرب لم يكن مقتنع بأدائي ولم يتحدث معي لتطوير قدراتي على الرغم أنني تحدثت معه أكثر من مرة".

سبب غياب ياسر حمد عن المباريات

في سياق متصل، دافع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في وقت سابق عن الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق، بعد استبعاده من المشاركة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سينسجم بشكل تدريجي مع الفريق وسيحصل على فرصته والتواجد بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وسيكون أحد نجوم الفريق.



يرى "جوميز" أن ياسر حمد لاعب دولي ومميز ويمتلك خبرات، لافتًا إلى أن استبعاده من المشاركة ليس مشكلة فنية فيه، ولكن لزحمة المدافعين في الفريق، وسيحصل على فرصته، خاصة وأن الموسم ما زال طويلًا، والفريق مقبل على لقاءات محلية وقارية.

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