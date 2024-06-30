برلمانية تطالب باستغلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي لجذب المستثمرين لمصر

أكدت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ويستمر لليوم، لافتة إلى أنه يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

وقالت “العسيلي” في بيانها، إن مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة وتحديات عدة تواجه العالم، حيث أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات، كما قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر، مثمنة كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر أمس.

وأشارت النائبة إلى أن المؤتمر سيكون نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.

كما أكدت أيضا النائبة نجلاء العسيلي أن المؤتمر سيسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية في ظل تواجد كبرى الشركات الأوروبية، لاسيما وأن المؤتمر الحالى شهد الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبى إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.

وطالبت النائبة نجلاء العسيلي، بأهمية استغلال المؤتمر المصري الأوروبي من جانب الحكومة في جذب المستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري والقضاء على البيروقراطية والأيدي المرتعشة في مصر.