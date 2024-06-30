مواطن: يجب على الحكومة الجديدة أن تكون أكثر شفافية (فيديو)

قال أسامة محمد، مواطن، إنه يطالب الحكومة الجديدة بالشفافية والمصداقية مع الشعب المصري، كما يطالب بعرض جميع المشاكل التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الماضية وتحديد الوقت لحل تلك المشاكل.

وكان هناك حالة من الترقب يعيشها المصريون، وهم ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي، وسوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

https://www.youtube.com/shorts/_36gG7uSY0M