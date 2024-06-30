أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي، كيف ساهم قطاع الزراعة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن القطاع الزراعي في مصر شهده خلال العشر سنوات قفزة نوعية كبيرة في الواقع.

وأضاف أن مصر كان لديها مشكلة كبيرة خاصة بأن السكان بمعنى كل سنة نزيد 2 مليون مواطن يعني كل خمس سنوات 10 مليون مواطن، وكان لابد أن يحصل توسع في الروقع الزراعية.

وأشار، إلى أنه كان هناك حلم كبير في مصر لإضافة 4.5 مليون فدان ونتيجة لأنه كان هناك إرادة سياسية قوية وجهود جدًا خلال عديد من المشروعات القومية التي قامت في الفترات الماضية بدأت بمشروع إنشاء 100 ألف فدان زراعة محمية.