"نهاية أهل الشر".. مقدمة استثنائية من خيري رمضان بمناسبة ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي خيري رمضان إن يوم 30 يونيو هو يوم لن يُنسى لكل فرد ولد في آخر 20 عاما، وسيظل يوم للتاريخ له ملامح خاصة لدى شخص كل منا، خاصة أنه شهد أعظم ثورة للمصريين استطاعت أن تقضي على أهل الشر.

وأضاف رمضان، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه في مثل تلك الأيام كانت تحاصر الجماعة الإرهابية مدينة الإنتاج الإعلامي، وتمنع المذيعين والعاملين بالقنوات التليفزيونية من الدخول لمتابعة أعمالها، وكانت قوات الأمن تتعامل مع هذه الأوضاع بحكمة شديدة، وتوفر منافذ للدخول والخروج دون أن يراهم هؤلاء الأشخاص الإجراميين.

وأشار "رمضان" إلى أهمية ثورة 30 يونيو في التخلص من حكم الإخوان المسلمين، التي كانت تسعى طوال الوقت لأخونة الدولة وتدمير كافة مؤسساتها، مرجعًا الفضل في الانتصار عليهم إلى الشعب المصري الذي انتفض ضدهم والقوات المسلحة المصرية التي ساعدت الشعب على التخلص من الجماعة الإرهابية.