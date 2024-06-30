أحمد موسى: أتمنى أن ينظر الرئيس السيسى لملف مرتبات الموظفين والأسعار

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك عدة ملفات هامة، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار توجيهاته حول حلها وهي الكهرباء والأسعار وأجور المواطنين.



وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة الجديدة عليها تحديات هائلة، مؤكدًا أنه يجب اختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الناس لأنها أولوية رئيسية.

الرئيس السيسي لن يتأخر

وتابع أن لدينا ثقة بأن الرئيس السيسي لن يتأخر وحينما تحين الفرصة لتحسين أجور مرتبات الموظفين سيقوم بتنفيذها، مؤكدًا أن الكهرباء ظرف صعب ولكنه في طريقه للحل خلال الفترة المقبلة كما وعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.