الأحد 30 يونيو 2024
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النائب محمد حمزة: 30 يونيو نستلهم منها روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب

النائب محمد حمزة
النائب محمد حمزة

تقدم النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، وأمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة والشرطة بمناسبة ذكرى مرور 11 عاما على ثورة 30 يونيو.

وأكد حمزة، أن ثورة 30 يونيو حققت الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية، وحققت إرادة الشعب المصري في اختيار دستوره وقيادته الرشيدة التي قادت سفينة الوطن بحكمة واقتدار للعبور بها إلى بر الأمان.

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وأشار إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، مؤكدًا أن ثورتنا سنظل دومًا نستلهم منها روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب.

ودعا حمزة جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق التنمية والاستقرار في جميع ربوع وطننا الغالي مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا من خلال تحقيق الحلم، وانجازا يصاف الي الانجازات التي تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى طريق بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، واستنادا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات ما استطعنا استعادة ريادتنا ومكانتنا الدولية.

كما أكد النائب أنه بعد مرور 10 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية يجب أن يفتخر المصريين بقائدهم وبوطنهم بعد أن استعادت مصر مكانتها الدولية وسط العالم وانتفضت من كبوتها بعد أعوام الظلام بمسيرة من الإنجازات في شتى المجالات.

ودعا حمزة المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

واختتم حمزة بيانه قائلا إن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب والتحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

النائب محمد حمزة مجلس الشيوخ مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو

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