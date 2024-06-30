الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ملحمة شعبية".. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو على تنظيم الإخوان فى الخليج؟

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

أكد أحمد عطا، الباحث السياسي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أن ثورة 30 يونيو انتصرت بإرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أنها نجحت في القضاء على تنظيم الإخوان في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والبحرين والسعودية.

وأوضح عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أن من بين مراكز التنظيم الجغرافية حركة الدستورية الإصلاحية في الكويت، والتي كانت تعمل على تمويل العمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، قبل أن يتولى الأمير مشعل السلطة ويطيح بالإخوان في الكويت، كما أشار إلى أن مكتب التنظيم الدولي في لندن، برئاسة إبراهيم منير في ذلك الوقت، كان يسعى لاستعادة مركزية التنظيم.

وأضاف "عطا" أن ثورة 30 يونيو، التي قام بها الشعب والجيش والشرطة، استعادت مصر والمنطقة العربية من أهل الشر، مؤكدًا أن هناك مخططات لارتكازات تنظيمية كانت تهدد المنطقة، مشيرًا إلى أن السفيرة الأمريكية آن باترسون كانت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت تلتقي مع خيرت الشاطر في المكتب الذي كان يقع في شارع مصطفى النحاس في ذلك الوقت.

أحمد عطا الباحث السياسي منتدى الشرق الاوسط لندن ثورة 30 يونيو 30 يونيو الشعب المصري تنظيم الإخوان دول الخليج الإخوان الإمارات السعودية الإعلامية هبة جلال الخلاصة المحور الكويت العمليات الإرهابية الأمير مشعل السفيرة الأمريكية آن باترسون جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر

الأكثر قراءة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر