"ملحمة شعبية".. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو على تنظيم الإخوان فى الخليج؟

أكد أحمد عطا، الباحث السياسي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أن ثورة 30 يونيو انتصرت بإرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أنها نجحت في القضاء على تنظيم الإخوان في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والبحرين والسعودية.

وأوضح عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أن من بين مراكز التنظيم الجغرافية حركة الدستورية الإصلاحية في الكويت، والتي كانت تعمل على تمويل العمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، قبل أن يتولى الأمير مشعل السلطة ويطيح بالإخوان في الكويت، كما أشار إلى أن مكتب التنظيم الدولي في لندن، برئاسة إبراهيم منير في ذلك الوقت، كان يسعى لاستعادة مركزية التنظيم.

وأضاف "عطا" أن ثورة 30 يونيو، التي قام بها الشعب والجيش والشرطة، استعادت مصر والمنطقة العربية من أهل الشر، مؤكدًا أن هناك مخططات لارتكازات تنظيمية كانت تهدد المنطقة، مشيرًا إلى أن السفيرة الأمريكية آن باترسون كانت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت تلتقي مع خيرت الشاطر في المكتب الذي كان يقع في شارع مصطفى النحاس في ذلك الوقت.