الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى: الإخوان يستغلون الأزمات من أجل تمكينهم مرة أخرى

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مثل هذا اليوم قبل 11 عامًا كان لا ينسى حيث مصر كلها في الشوارع، للخروج ضد جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: 11 سنة ومصر بلا إخوان.

أنقذنا الوطن من عصابة إخوانية إرهابية
 

وتابع، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه الأيام أنقذنا فيها الوطن من عصابة إخوانية إرهابية، قائلًا: مكانش فيه مكان إلا ومليان ناس، مؤكدًا أن الشعب المصري كان ينادي حينها انزل يا سيسي ويسقط حكم المرشد، وأنه رفع الكارت الأحمر لمحمد مرسي العياط في قناة التحرير.


وأضاف، أن 30 يونيو 2013 توافق يوم أحد، وفي العام الجاري يتوافق يوم الأحد ولن يتكرر هذا مرة ثانية إلا بعد 6 سنوات في عام 2030، مشيرًا إلى أن الإخوان يتحدثون حاليًا عن إسقاط الدولة واستغلال الأزمات من أجل تمكينهم مرة أخرى.

أحمد موسى الإخوان استغلال الأزمات تمكينهم حكم المرشد

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