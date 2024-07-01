موعد ظهور تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسى 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الاطفال للعام الدراسي القادم 2024 /2025 في محافظة القاهرة والإستعلام عنها بالرقم القومي، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

وفي هذا السياق، قام الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025 عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ويستعرض "الدستور" موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي للعام الدراسي الجديد 2024 /2025.

موعد تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي للعام الدراسي الجديد 2025 / 2024:

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024، وطرق التعامل في حالة القبول أو الرفض، ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024، من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتضمن فيما يلي:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع بوابة الخدمات التعليمية بمحافظة القاهرة من هنا.

الخطوة الثانية: القيام باختيار الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024.

الخطوة الثالثة: القيام بكتابة الرقم القومي للتلميذ.

الخطوة الرابعة: القيام بالضغط على خانة استعلام نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024.

الخطوة الخامسة: بعد ذلك سوف تظهر النتيجة بالقبول أو بالرفض في المرحلة الحالية.

وبعد الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 / 2025، هناك بعض التعليمات التي يجب على أولياء الأمور الالتزام بها بعد الحصول على النتيجة، كما حددتها البوابة الإلكترونية الرسمية بمحافظة القاهرة، وتتضمن التعليمات فيما يلي:

أولًا: يجب تسديد المصروفات الخاصة بالمدرسة بعد القبول، ويتم دفعها من خلال البريد لمدة 15 يومًا بعد النتيجة.

ثانيًا: يجب تقديم ملف الطفل بطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة.

ثالثًا: لا يمكن التحويل بعد القبول في نفس العام.

رابعًا: ممنوع دفع مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة.