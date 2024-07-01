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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 فى محافظات مصر

صلاة
صلاة

يشغل بال المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، فالحفاظ على الصلاة من سمات المؤمنين.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في جميع محافظات مصر،  وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 ظ

موعد صلاة العصر 34: 4 ع

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:33 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 1:03 ظ

موعد صلاة العصر 4:42 ع

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ظ

موعد صلاة العصر 4:31 ع

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

وقت صلاة الظهر 12:46 ظ

موعد صلاة العصر 4:16 ع

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م.

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مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ظ

موعد صلاة العصر 15: 4 ع

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09 م.

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