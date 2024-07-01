مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 فى محافظات مصر
يشغل بال المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، فالحفاظ على الصلاة من سمات المؤمنين.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في محافظات مصر
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في جميع محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 ظ
موعد صلاة العصر 34: 4 ع
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:33 م.
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 1:03 ظ
موعد صلاة العصر 4:42 ع
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م.
مواعيد الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ظ
موعد صلاة العصر 4:31 ع
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
وقت صلاة الظهر 12:46 ظ
موعد صلاة العصر 4:16 ع
وقت صلاة المغرب 7:44 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م.
مواعيد الصلاة في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ظ
موعد صلاة العصر 15: 4 ع
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:09 م.