الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسى أوكرانى سابق: روسيا هددت باستخدام السلاح النووى ضد الغرب 60 مرة

فولوديمير شوماكوف
فولوديمير شوماكوف

قال فولوديمير شوماكوف، دبلوماسي أوكراني سابق، إن ما يحدث الآن هو تهديد وجودي ربما يتيح لروسيا أن تدافع عن نفسها بشكل أو بآخر، ولكن لا يصل الأمر للتهديد بالنووي.

وأضاف " شوماكوف" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا هددت باستخدام السلاح النووي ضد الغرب 60 مرة.

وأشار إلى أن هذه التفاعلات مقلقة بالنسبة لكييف خاصة إذا وضعنا في الاعتبار هذا التصريح الذي صرح به الرئيس الصربي والمقرب من النظام الحاكم في موسكو، قبل أيام من الآن بأن العالم بالفعل مقبل على حرب نووية خلال أشهر قليلة.

وأوضح أن الإتحاد السوفيتي يعتبر أن السلاح النووي وسيلة ردع، ولكن روسيا اليوم تستخدم السلاح أو ترغب في استخدام سلاح نووي كتهديدات لأي هجوم عليها.

وتابع: "إذا روسيا هاجمت أوكرانيا بسبب الانضمام للناتو، فلماذا روسيا لم تهاجم فنلندا التي دخلت في الناتو منذ سنة، مؤكدًا أن الحرب هي على الحدود بين أوكرانيا وروسيا".

السلاح النووي فولوديمير شوماكوف القاهرة الإخبارية ملف اليوم

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