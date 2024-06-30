الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكلفة 27 مليون جنيه

الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد ببورسعيد

أعمال التطوير الشاملة
أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد ان أعمال تطوير الشارع تأتي بإجمالي تكلفه 27 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بالاستمرار في الحفاظ على المستوى الحضاري للشارع بعد ما شهده من تطور على أعلى مستوى، لافتا إلى أن شارع ستالينجراد أصبح لمسة جمالية تضاف لمنظومة الطرق بحي المناخ، مشيرا أن التطوير يسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد
أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد
أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد
أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد
أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد
أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد
بورسعيد حى المناخ محافظ بورسعيد مسطحات خضراء رصف

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