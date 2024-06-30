الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد ببورسعيد

بتكلفة 27 مليون جنيه

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد ان أعمال تطوير الشارع تأتي بإجمالي تكلفه 27 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بالاستمرار في الحفاظ على المستوى الحضاري للشارع بعد ما شهده من تطور على أعلى مستوى، لافتا إلى أن شارع ستالينجراد أصبح لمسة جمالية تضاف لمنظومة الطرق بحي المناخ، مشيرا أن التطوير يسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد

أعمال التطوير الشاملة لشارع ستالينجراد