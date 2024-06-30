الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يساعد العلاج الإشعاعي مرضى سرطان الرئة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستكشف الدراسة كيف يمكن  للعلاج الإشعاعي المعدل الشدة أن يساعد المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المتقدم محليًا وغير القابل للعلاج.

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بالنسبة للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المتقدم محليًا وغير القابل للاستئصال (NSCLC)، يوصى بالاستخدام القياسي للعلاج الإشعاعي المعدل الشدة الأكثر دقة (IMRT) بدلًا من العلاج الإشعاعي البديل ثلاثي الأبعاد المطابق (3D-CRT).

يستند هذا الاستنتاج إلى نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس.

الأبحاث

وأظهر البحث، الذي نُشر للتو في مجلة JAMA Oncology، أن العلاج IMRT كان له معدلات بقاء مماثلة بينما كان له آثار جانبية أقل.

أظهر تحليل ثانوي مستقبلي للنتائج طويلة المدى لـ483 مريضًا في تجربة المرحلة الثالثة العشوائية NRG Oncology-RTOG 0617 أن المرضى الذين عولجوا باستخدام 3D-CRT كانوا أكثر عرضة بشكل كبير للإصابة بالتهاب رئوي حاد - التهاب الرئتين - من المرضى الذين عولجوا باستخدام IMRT، بمعدلات 8.2% و3.5% على التوالي.

وفقًا للمؤلف الرئيسي ستيفن تشون، دكتوراه في الطب، وأستاذ مشارك في علم الأورام بالإشعاع، فإن هذه الدراسة يجب أن تضع اللمسات النهائية على ما كان نقاشًا طويل الأمد حول تقنية الإشعاع المثالية لسرطان الرئة غير صغير الخلايا المتقدم محليًا.

وقال تشون: "إن تقنية 3D-CRT هي تقنية بدائية موجودة منذ أكثر من 50 عامًا. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن الوقت قد حان لاعتماد IMRT بشكل روتيني بدلًا من 3D-CRT لسرطان الرئة، تمامًا كما فعلنا مع أورام البروستاتا والشرج والدماغ منذ عقود مضت".. "إن الدقة المحسنة لـ IMRT تترجم إلى فوائد حقيقية للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم محليًا."

إن تقنية 3D-CRT تهدف إلى توجيه الإشعاع في خطوط مستقيمة نحو الأورام، ولكنها تفتقر إلى القدرة على الانحناء والانثناء إلى أشكال معقدة، مما يؤدي إلى تعرض الأعضاء المجاورة للإشعاع بشكل غير ضروري. تستخدم تقنية IMRT، التي تم تطويرها في تسعينيات القرن العشرين، أساليب حسابية متقدمة لتعديل حزم الإشعاع العديدة بشكل ديناميكي لتشكيل الإشعاع على شكل الأورام. وفي حين يمكن أن توفر هذه التقنية الإشعاع بدقة أكبر وتحمي الأنسجة الطبيعية، فإن جلب الإشعاع من اتجاهات متعددة يمكن أن يخلق أيضًا منطقة كبيرة معرضة لإشعاع منخفض الجرعة أقل من 5 جراي (Gy)، والمعروف باسم حمام الإشعاع منخفض الجرعة.

لعلاج الإشعاعي سرطان الرئة للإصابة بالتهاب رئوي حاد التهاب الرئتين تكساس

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