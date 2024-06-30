"موسى": 30 يونيو لو لم تنجح لكانت التنظيمات الإرهابية قتلت الشعب بالشوارع

قال الإعلامي أحمد موسى إن تنظيم الإخوان كان يخطط لحكم مصر 500 عام من الزمان، مشيرًا إلى أن التحام الثوار من ميدان التحرير لكوبري قصر النيل لكوبري الجلاء مع ميدان الأوبرا والدقي أكد نجاح الثورة وعدم عودة الإخوان مرة أخرى.

وأضاف، خلال برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ثورة 30 يونيو لو لم تنجح لكانت التنظيمات الإرهابية تقتل الشعب في الشوارع، كما يحدث في السودان، مؤكدًا أن فترة حكم الإخوان نقطة سوداء في تاريخ مصر، وأن شوارع وميادين مصر كلها خرجت للمطالبة بتحرير مصر من أعداء الوطن.

الملايين بالمحافظات هتفوا برحيل جماعة الإخوان الإرهابية ومرسي

وتابع، أن الملايين في المحافظات هتفوا برحيل جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد مرسي، مضيفًا: “بعد 11 سنة شوفوا كنا فين وبقينا فين بعد يوم الخلاص والكل في جملة واحدة يسقط حكم المرشد”.