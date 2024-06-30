الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس صاحب مقهى عثر بحوزته على 18 قطعة حشيش بالشروق

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر حبس صاحب مقهى 4 أيام علي ذمة التحقيقات التى تجرى لحيازته 18 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأمر اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتلقى المقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق إخطارا من النقيب يوسف عمرو معاون المباحث والقوة المرافقة له من أمناء المباحث يفيد بضبط عامل صاحب مقهى وبحوزته علبة سجائر بداخلها 18 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار  والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

نيابة الشروق وبدر الشروق اللواء علاء بشندى مباحث القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة المتهمين بترويج مخدر الحشيش بالشروق للمحاكمة الجنائية

الأكثر قراءة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر