حسام بدراوي عن ثورة 30 يونيو: مصر تستحق أن تكون عظمى

أشاد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، بثورة 30 يونيو، مؤكدا أن مصر تستحق أن تكون دولة عظمى.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن نسبة الفقر في مصر مرتفعة، ولكن الطبقة الوسطى لم تنهار كما يروج البعض، حيث تمثل هذه الطبقة نحو 95% من المجتمع المصري.

وأوضح حسام بدراوي المفكر السياسي، أن الطبقة الوسطى في مصر قوية جدا ولا يجب التقليل من قيمتها، لافتا إلى أننا يجب أن نتعلم من ثورة 30 يونيو بحيث أن نضع اعتبار لرأي الطبقة الوسطى في مصر.

ودعا إلى عدم تحميل الشعب المصري مسئولية الأزمة الاقتصادية، مشددا على أن الحكومة هي التي تسئل عنها، والحكومة الجديدة مطالبة بالإصلاح.