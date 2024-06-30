الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النمنم: مصر تواجه حربًا نفسية ومادية لموقفها من تصفية القضية الفلسطينية

حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر تواجه حربًا نفسية ومادية بسبب موقفها من القضية الفلسطينية بعد تصديها للتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تعاقب مصر على إفشال المشروع الصهيوني.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما يحدث في السودان يعد ضغط على مصر وكذلك ما يحدث في لبنان وليبيا.

المستهدف الأول مما يحدث في قطاع غزة هو مصر

وأكد أن المستهدف الأول مما يحدث في قطاع غزة هو مصر، لأن إسرائيل تريد فلسطين دون أهلها وسكانها، وفي الوقت الحالي صعب عمل إبادة جماعية على طريقة الهنود الحمر ونجازاكي.

حلمي النمنم مصر القضية الفلسطينية تصفية القضية قطاع غزة فلسطين إبادة جماعية

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